KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı! KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama
KPSS sınav giriş yerleri ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumlarının 6 Eylül’de yapılmasının ardından gözler ÖABT’ye çevrildi. 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı ve erişime açıldı. İşte KPSS ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
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KPSS ÖABT sınav giriş yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve giriş belgesi erişime açıldı. KPSS lisans başvurularını yapan adaylar kılavuz içerisinde belirtilen tarihlerde oturumlara giriyorlar. Öğretmen olmak isteyen adayların ÖABT’ye de girmeleri gerekiyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
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KPSS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI
20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
ÖABT 20 Eylül 2020’de saat: 10.15’te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı sınavı ise 14.45’te yapılacak.
Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.