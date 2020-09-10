KPSS ÖABT sınav giriş yerleri açıklandı! KPSS 2020 ÖABT sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS ÖABT sınav giriş yerleri ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı ve giriş belgesi erişime açıldı. KPSS lisans başvurularını yapan adaylar kılavuz içerisinde belirtilen tarihlerde oturumlara giriyorlar. Öğretmen olmak isteyen adayların ÖABT’ye de girmeleri gerekiyor. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 10 Eylül 2020 tarihinde saat 14.20'den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.