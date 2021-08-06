KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı! 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav giriş belgesi renkli mi olacak?

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu 7 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. Kamuda memur olmayı bekleyen adaylar sınava saatler kala, sınav giriş belgesi alma ekranına odaklandı. Henüz sınav belgesinin çıktığını almayanlar ya da kaybedenler 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav giriş belgesi ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ile temin edecekler.