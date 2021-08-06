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Haber Giriş: 06 Ağustos 2021 - 23:48 | 

KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı! 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav giriş belgesi renkli mi olacak?

KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı, sınav öncesi yoğun ilgi görüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Sınavlarının ilk oturumu 7 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Binlerce adayın katılımı ile organize edilecek olan sınavda KPSS giriş belgesi kritik önem taşıyacak. Adaylar 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav giriş belgesi olmadan salonlara alınmayacaklar. Peki, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav giriş belgesi renkli mi olacak? İşte, KPSS sınav giriş belgesi alma ekranı ve sınava dair ayrıntılı bilgiler.

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KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturumu 7 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek. Kamuda memur olmayı bekleyen adaylar sınava saatler kala, sınav giriş belgesi alma ekranına odaklandı. Henüz sınav belgesinin çıktığını almayanlar ya da kaybedenler 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav giriş belgesi ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ile temin edecekler.

2KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, girecekleri her oturum için o oturuma ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan adayların sınavın ilgili oturumuna veya diğer bir oturumun Sınava Giriş Belgesi ile başka bir oturumuna girmeleri mümkün değildir. Adaylara, sınavın hangi oturumlarına gireceklerse, o oturumlar için ayrı birer Sınava Giriş Belgesi düzenlenecek, sınava girilmeyecek oturumlar için belge düzenlenmeyecektir.

2021 KPSS sınav giriş belgeleri ve sınav giriş yerleri AİS ekranı üzerinden öğrenilebilecek ve çıktı alınabilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ



3KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLACAK

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ RENKLİ Mİ OLACAK?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur.

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Adaylar, bu belgelerinin dökümünü yazıcıdan edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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