KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlık personeli alımı yapacak!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 12 bin sağlık personeli alımının ayrıntılarını açıkladı. Sağlık Bakanı Koca, daha önce alım yapılacağı açıklanın 12 bin sağlık personelinin 7 bininin hemşire, 1700'ünün ebe, 2 bin 864'ünün sağlık teknikeri/teknisyeni olacağını bildirdi. Öte yandan sürecin ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanması ile devam edeceğini söyledi. Bu gelişmenin ardından atama bekleyen sağlık personellerinin kılavuz araştırmaları hız kazandı. Peki, KPSS Sağlık Bakanlığı kılavuzu ne zaman açıklanacak?
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Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu alıma ait branş dağılımı ile personel alım kılavuzu hakkında da bilgi verdi. İşte, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımının ayrıntıları...
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EN ÇOK HEMŞİRE ALIMI YAPILACAK
Alım yapılacak personelin il ve sağlık tesisi dağılımının yer aldığı listelerin ÖSYM Başkanlığına teslim edildiğini belirten Koca, "7 bini hemşire, 1700'ü ebe ve 2 bin 864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak." bilgini paylaştı.
Duyuruların Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM'nin internet adresinden takip edilebileceğini aktaran Bakan Koca, şunları kaydetti:
"Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercih kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini bu kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak atamalarda mülakat olmayacak. Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğimiz bu zor dönemde, bu atamaların bize güç katacağına ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."
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KPSS KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Sağlık Bakanlığına yapılacak 12 bin personel alımı kapsamında ÖSYM'nin yayımlanacağı kılavuzla ilgili tarih bilgisi henüz netleşmedi.
ÖSYM'nin kılavuzu ne zaman yayımlayacağı bilinmiyor. Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.