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Haber Giriş: 28 Temmuz 2021 - 03:30 | 

KPSS saat kaçta yapılacak, kaç dakika sürecek? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı süresi bilgileri!

KPSS sınav tarihi için geri sayım başladı. Kamuda memur olmayı hedefleyen adayların katılım sağlayacağı 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı ÖSYM tarafından bu hafta sonu organize edilecek. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adaylar sınav giriş belgeleri ile sınavlara katılım sağlayacaklar. Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testlere yanıt arayacak olan adaylara 130 dakika süre tanınacak. Peki, KPSS ne zaman saat, kaçta yapılacak? İşte, 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı süresi bilgileri ile ilgili ayrıntılar.

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2021 KPSS sınav saati ve süresi adaylar tarafından takip ediliyor. 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihlerinde yapılan başvuruların ardından adaylar KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının oturumları Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri'ne 1 Ağustos tarihinde katılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu Saat 10.15'te, Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak.

2KPSS NE ZAMAN YAPILACAK

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı 1 Ağustos'ta gerçekleşecek. Sınav süreleri şöyle olacak;

Genel Yetenek-Genel Kültür : 1 Ağustos 2021, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri : 1 Ağustos 2021, Saat: 14.45, 100 dakika

Adayların tümü, 1 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak sabah oturumuna girmek zorundadır. Adaylar, sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.

3SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK

SINAVDA KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda Uygulanacak Testler Soru Sayısı Sınav Süresi
Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) 120 130 dakika
Eğitim Bilimleri 80 100 dakika
İşletme 40 50 dakika
Muhasebe 40 50 dakika
İstatistik 40 60 dakika
Hukuk 40 50 dakika
Kamu Yönetimi 40 50 dakika
İktisat 40 50 dakika
Maliye 40 50 dakika
Uluslararası İlişkiler 40 50 dakika
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 40 50 dakika

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01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

01 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

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a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

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b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

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