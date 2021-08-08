KPSS saat kaçta bitecek? KPSS öğretmenlik alan bilgisi sınavı kaç dakika sürüyor?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Alan Sınavı pek çok sınav merkezinde bugün gerçekleşecek. KPSS kılavuzuna göre, adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Peki, KPSS saat kaçta başladı, kaçta bitecek? KPSS sınav süresi ve saati hakkında bilgiler
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KPSS saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek sorusu, yakınları sınavda olan pek çok vatandaşın zihnindeki önemli sorulardan birisi oldu. 8 Ağustos sabahı gerçekleşecek olan sınav, tüm sınav merkezlerinde aynı dakikada başlayacak. KPSS adaylarının mağdur olmaması için sınav günü sabah saat 07.00 ile 10.00 arasında bazı Nüfus Müdürlüklerini hazır bulunduracak. Peki, KPSS sınavı saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? İşte, KPSS'ye girecek olan adaylar kadar ailelerinin de merak ettiği KPSS kaç dakika sürüyor sorusunun cevabı...
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KPSS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sınavda İstatistik sınavı 60 dakika, diğer tüm testler ise 50'şer dakika olarak gerçekleşecek. Adaylar sorumlu oldukları alan sınavından girecekleri test sayısına göre çıkacak. 10.15'te başlayan sınavdan çıkış süresi de bu test sayısına göre değişiklik gösterecek.
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Sınav süresince adayların; Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Salondaki görevlilere soru sormaları, Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri, Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmalarıyasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır Sınav süresinin bitmesi nedeniyle salon sınavgörevlilerinin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını masa/sıra üzerinde bırakmalarını söylemeleri hâlinde iseadaylar, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon sınav görevlileri tarafından teslim alınıncaya kadar sınavsalonundan ayrılmamalıdır.