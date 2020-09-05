KPSS saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? KPSS 2020 sınav süresi
KPSS saat kaçta başlayacak sorusu, sınav için hazırlıklarını sürdüren adaylar ve yakınlarının araştırdığı konu olmaya başladı. KPSS için sınav salonlarına geç kalmamak isteyen adaylar, KPSS 2020 sınav süresi aracılığıyla oturumların kaç dakika sürdüğünü ve kaçta tamamlandığını görebilecek. Peki, KPSS kaç dakika sürecek ve saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? İşte, ÖSYM'nin yayımladığı bilgiler kapsamında KPSS Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınav süresi ve saat bilgileri
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1
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KPSS saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek sorusu, sınava saatler kala pek çok vatandaşın zihnindeki önemli sorulardan birisi oldu. 5 Eylül sabahı gerçekleşecek olan sınav, tüm sınav merkezlerinde aynı dakikada başlayacak. KPSS adaylarının mağdur olmaması için sınav günü sabah saat 07.00 ile 10.00 arasında bazı Nüfus Müdürlüklerini hazır bulunduracak. Peki, KPSS sınavı saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? İşte, KPSS'ye girecek olan adaylar kadar ailelerinin de merak ettiği KPSS kaç dakika sürüyor sorusunun cevabı...
2
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KPSS KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür sınavı, 5 Eylül Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Sınav süresi 130 dakika (2 saat 10 dakika) olacak. Sınav süresinin ilk 100 dakikası (1 saat 40 dakika) ve sınavın son 15 dakikası salondan çıkmak yasak olacak.
Sınav saat 12.25'te sona erecek.
KPSS Eğitim Bilimleri sınavı ise 6 Eylül 2020 saat 14.45'te başlayacak. Toplam 100 dakika sürecek olan sınav 16.15'te sona erecek.
Yine KPSS Eğitim Bilimleri oturumunun ilk 75 dakikası ve son 15 dakikası içinde salondan çıkmak yasak olacak.
3
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Sınav süresince adayların; Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri, Salondaki görevlilere soru sormaları, Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaları, Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları, Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri, Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları, Sınav süresi bittiği hâlde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri, Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmalarıyasaktır. Bu yasaklara uymadığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır
4
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Sınav süresinin bitmesi nedeniyle salon sınavgörevlilerinin soru kitapçıkları ve cevap kâğıtlarını masa/sıra üzerinde bırakmalarını söylemeleri hâlinde iseadaylar, soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları salon sınav görevlileri tarafından teslim alınıncaya kadar sınavsalonundan ayrılmamalıdır.
5
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Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın; Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi, Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi, Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması, Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması, Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması, Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması, Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması, Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi, Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslimetmesi, Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.