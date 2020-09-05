KPSS saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? KPSS 2020 sınav süresi

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

 Sınava, atandığı salonda/sırada girmesi,

 Sınav süresi başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

 Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

 Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,

 Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

 Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

 Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

 Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

 Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslimetmesi,

 Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması

ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.