KPSS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor? KPSS 2020 önlisans sınav süresi
KPSS ön lisans oturumu saat 10:15'te başladı. KPSS kaçta bitecek sorusu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Memur olmak isteyen adaylar her yıl ÖSYM sınav takvimi içerisinde belirtilen tarihlere göre başvurularını gerçekleştiriyorlar. KPSS ön lisans başvuruları 2020 yılında 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında alındı. Sınav bugün yapılıyor. İşte KPSS sınav süresi hakkında bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS ön lisans oturumunun saat kaçta biteceği merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. Ön lisans oturumu 25 Ekim Pazar günü yani bugün yapılıyor. Adayların saat 10:00’a kadar sınav yerlerinde hazır bulunmaları ve giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyordu. Sınav saat 10:15'te başladı ve 130 dakika boyunca devam edecek.
2
Abone Ol
KPSS ÖN LİSANS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak ve 130 dakika boyunca devam edecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.
3
Abone Ol
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak.