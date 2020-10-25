KPSS saat kaçta bitecek, kaç dakika sürüyor? KPSS 2020 önlisans sınav süresi

KPSS ön lisans oturumunun saat kaçta biteceği merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. Ön lisans oturumu 25 Ekim Pazar günü yani bugün yapılıyor. Adayların saat 10:00’a kadar sınav yerlerinde hazır bulunmaları ve giriş belgelerini de yanlarında bulundurmaları gerekiyordu. Sınav saat 10:15'te başladı ve 130 dakika boyunca devam edecek.