KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? KPSS 2020 lisans saatleri
KPSS 2020 yılında da yoğun ilgi görüyor. KPSS saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek soruları araştırılıyor. ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen KPSS lisans oturumu başvuruları 13 Temmuz’da sona erdi. KPSS genel yetenek-genel kültür oturumu ve eğitim bilimleri oturumu 6 Eylül’de gerçekleştirilecek. İşte 2020 KPSS lisans saatleri
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KPSS lisans oturumunun kaç dakika süreceği araştırılıyor. KPSS lisans oturumları 2020 yılında genel yetenek genel kültür sınavı ile başlıyor. Aynı gün içerisinde eğitim bilimleri sınavı da gerçekleştirilecek. Genel yetenek-genel kültür 6 Eylül 2020’de saat 10:15’te başlayacak. Öğleden sonra ise eğitim bilimleri sınavı yapılacak. Peki KPSS 2020 saat kaçta bitecek? İşte ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre merak edilen soruların yanıtları
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KPSS LİSANS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Genel Yetenek-Genel Kültür : 6 Eylül 2020, Saat: 10.15, 130 dakika
Eğitim Bilimleri : 6 Eylül 2020, Saat: 14.45, 100 dakika
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) : 12 Eylül 2020, Saat: 10.15
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) : 12 Eylül 2020, Saat: 14.45
KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) : 13 Eylül 2020, Saat: 10.15
ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 20 Eylül 2020, Saat: 10.15 / ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati : 14.45
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS genel yetenek genel kültür ve eğitim bilimleri sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.