KPSS saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? KPSS 2021 sınav süresi

KPSS saat kaçta başlayacak ve saat kaçta bitecek sorusu, sınava saatler kala pek çok vatandaşın zihnindeki önemli sorulardan birisi oldu. 1 Ağustos sabahı gerçekleşecek olan sınav, tüm sınav merkezlerinde aynı dakikada başlayacak. KPSS adaylarının mağdur olmaması için sınav günü sabah saat 07.00 ile 10.00 arasında bazı Nüfus Müdürlüklerini hazır bulunduracak. Peki, KPSS sınavı saat kaçta bitecek ve kaç dakika sürecek? İşte, KPSS'ye girecek olan adaylar kadar ailelerinin de merak ettiği KPSS kaç dakika sürüyor sorusunun cevabı...