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Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 09:01 | 

KPSS P1-P2-P3 nedir? KPSS puan türleri hakkında detaylar

KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri, sonuç belgesinde pek çok adayın dikkatini çeken konular arasında yer aldı. ÖSYM'nin tercih sürecinde kolaylık sağlaması amacıyla üçe böldüğü puan türleri, adayın işaretlediği sorulara göre puan yönünden değişkenlik gösteriyor. Peki, sonuç ekranında karşılaşılan KPSS P1-P2-P3 puan türleri nelerdir? İşte, adayların almış olduğu KPSS puan türleri hakkında detaylı bilgiler

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KPSS puan türleri içerisinde yer alan KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türü, belirli alanlarda tercih yapacak olan adaylar için önem arz ediyor. Buna göre ÖSYM'nin KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri için belirlediği değerlendirme kriteri şu şekildedir;

2KPSS P1 NEDİR
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KPSS P1 NEDİR?

KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

3KPSS P2 NEDİR
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KPSS P2 NEDİR?

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

4KPSS P3 NEDİR
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KPSS P3 NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

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