KPSS P1-P2-P3 nedir? KPSS puan türleri hakkında detaylar

KPSS puan türleri içerisinde yer alan KPSS P1, KPSS P2 ve KPSS P3 puan türü, belirli alanlarda tercih yapacak olan adaylar için önem arz ediyor. Buna göre ÖSYM'nin KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri için belirlediği değerlendirme kriteri şu şekildedir;