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Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 10:07 | 

KPSS ortaöğretim yerleri ne zaman belli olur? KPSS sınav giriş belgesi sorgulama

KPSS sınav yerleri ile ilgili gözler ÖSYM’ye çevrildi. Memur olmak isteyen adaylar merkezi olarak düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınav oturumlarına giriyorlar. KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül ve 30 Eylül tarihleri aralığında alındı. Şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim yerleri ne zaman belli olur? İşte sınav tarihi ve detaylar..

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KPSS ortaöğretim giriş belgesi, sınava girecek olan adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. Sınav 2020 yılında 22 Kasım’da düzenlenecek. Adaylar sınava girecekleri yerleri yayımlanacak giriş belgesi içerisinde görebilecekler. Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

2KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK
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KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Adaylar, ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgesi, salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar; sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.

3KPSS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR
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KPSS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2020-KPSS Ortaöğretim ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.

ÖSYM AİS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi’nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

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