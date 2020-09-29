MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte Lise KPSS sınav tarihi!
GeriGündem KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte Lise KPSS sınav tarihi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 29 Eylül 2020 - 15:29 | 

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte Lise KPSS sınav tarihi!

KPSS oturumlarında lisans etaplarının tamamlanmasının ardından şimdi de ortaöğretim sınavı merak ediliyor. Sınava katılım sağlayıp gerekli puanı alarak memuriyet için tercih yapmak isteyen adaylar, ÖSYM takviminde yer alan tarih bilgisini sorguluyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KPSS'nin Ortaöğretim oturumu için artık son viraja giriliyor. Liselerden mezun olan ve memur olma hayali kuran binlerce vatandaş, geçtiğimiz günlerde başvurularını yapmaya başlamış ve beklemeye koyulmuştu. İşte, lise KPSS sınav tarihi...

2BAŞVURU TAKVİMİ
Abone Olgoogle-news

BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

3SINAV NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi