KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte Lise KPSS sınav tarihi!
KPSS oturumlarında lisans etaplarının tamamlanmasının ardından şimdi de ortaöğretim sınavı merak ediliyor. Sınava katılım sağlayıp gerekli puanı alarak memuriyet için tercih yapmak isteyen adaylar, ÖSYM takviminde yer alan tarih bilgisini sorguluyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS'nin Ortaöğretim oturumu için artık son viraja giriliyor. Liselerden mezun olan ve memur olma hayali kuran binlerce vatandaş, geçtiğimiz günlerde başvurularını yapmaya başlamış ve beklemeye koyulmuştu. İşte, lise KPSS sınav tarihi...
2
Abone Ol
BAŞVURU TAKVİMİ
Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
3
Abone Ol
SINAV NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.