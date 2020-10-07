KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? Geç başvuru fırsatı!

KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım başladı. Hayallerindeki mevki olan memurluk kademesine yükselebilmek için KPSS ortaöğretim sınavına girecek olan pek çok aday, sınava ne kadar zaman kaldığını öğrenebilmek için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman başlayacak? İşte, adayların hazırlıklarına devam ettiği KPSS ortaöğretim sınavı hakkında detaylı bilgiler