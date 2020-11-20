KPSS ortaöğretim sınavı iptal mi oldu? ÖSYM'den son bilgiler
KPSS ortaöğretim sınavı iptal mi oldu sorusu pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 22 Kasım Pazar günü yurt genelinde yapılacak olan sınavın koronavirüs tedbirleri dolayısıyla gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı iptal mi oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KPSS ortaöğretim sınavı ile lise düzeyinde sınava girecek olan pek çok kişi, hafta sonu uygulanacak sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. 20 Kasım itibariyle uygulanacak olan koronavirüs tedbirleri dolayısıyla herhangi bir yasak olup olmayacağını merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ertelendi mi ve ÖSYM'den bu konu hakkında herhangi bir açıklama yaptı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KPSS ERTELENDİ Mİ?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, pazar günü yapılacak sınav özelinde şu bilgileri aktardı; "İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler Genelgesine göre;Başkanlığımız tarafından yapılacak sınavlara katılacağını (Sınava Giriş Belgeleri ile) belgeleyen adaylar ile Sınav Görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır."
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KPSS Ortaöğretim sınavı 22 Kasım Pazar günü saat 10.15'te yurt genelinde gerçekleşecek.