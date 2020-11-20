KPSS ortaöğretim sınavı iptal mi oldu? ÖSYM'den son bilgiler

KPSS ortaöğretim sınavı ile lise düzeyinde sınava girecek olan pek çok kişi, hafta sonu uygulanacak sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor. 20 Kasım itibariyle uygulanacak olan koronavirüs tedbirleri dolayısıyla herhangi bir yasak olup olmayacağını merak eden pek çok kişi, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ertelendi mi ve ÖSYM'den bu konu hakkında herhangi bir açıklama yaptı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler