KPSS Ortaöğretim sınavı başvurusu ne zaman?

Lise mezunu vatandaşları kamudaki boş kadrolara yerleştirme kapsamında ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarihe odaklanan pek çok kişi, haziran ayının sonlarına doğru başvuru tarihi aramalarına hız verdi. Peki, KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? KPSS Ortaöğretim başvurusı ne zaman?
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1
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Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) lise mezunlarına yönelik düzenlenen oturumunun ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Günler öncesinden sınava yönelik hazırlık yapmaya başlayan çok sayıda lise mezunu vatandaş, KPSS ortaöğretim sınavının yapılacağı tam tarihi öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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LİSE KPSS BAŞVURU TARİHİ
Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
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SINAV TARİHİ
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.