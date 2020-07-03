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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Temmuz 2020 - 23:22,

KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman?

KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvurularını yapmak için gün sayan adaylar, bir yandan sınava hazırlık yaparken bir yandan da KPSS Ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ne zaman?

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Ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşların katılım sağlayacakları ve sonucunda aldıkları puana göre devlet kurumlarında istihdam edilebildikleri 2020 KPSS ortaöğretim sınavı için başvuru tarihleri sorgulanıyor. İşte, KPSS ortaöğrtim sınavı hakkında son gelişmeler...

2LİSE KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
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LİSE KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

3SINAV NE ZAMAN YAPILACAK
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SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

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