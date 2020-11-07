KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? Gözler ÖSYM duyurular sayfasında

ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da yapılacak. Sınavda memur adaylarına 60 adet genel yetenek ve 60 adet genel kültür sorusu sorulacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.