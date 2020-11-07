KPSS ortaöğretim sınav yerleri açıklandı mı? Gözler ÖSYM duyurular sayfasında
KPSS ortaöğretim sınavı için geri sayım sürerken gözler sınav giriş belgesine çevrildi. Sınav anında adayların yanında bulundurması zorunlu tutulan KPSS sınav giriş belgesi online platform üzerinden erişime açılacak. Adaylar, bu belgeyle sınava girecekleri yer bilgisini öğrenebilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sınav yerleri belli oldu mu? KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi nasıl alınır?
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ÖSYM’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da yapılacak. Sınavda memur adaylarına 60 adet genel yetenek ve 60 adet genel kültür sorusu sorulacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
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Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav binasına/sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.
Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresibaşladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
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KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ÖSYM, sınavlardan en geç bir hafta önce sınav giriş belgelerini ve sınav yerlerini açıklıyor. Daha önceki oturumlar kaynak alındığında KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin 16 Kasım’da erişime açılması bekleniyor.
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Adaylar, Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.