KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama bekleniyor!
Kamu Personel Seçme Sınavı lise düzeyi başvuruları tamamlandı ve sınav tarihi beklenmeye başlandı. Sınavlara kısa bir süre kala şimdi de sınav giriş yerlerinin de belli olduğu sınav giriş belgeleri sorgulanıyor. Gözler 2020 KPSS Ortaöğretim sınav giriş tarihinde. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
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Ortaöğretim KPSS sınav giriş yerleri için sınava katılım sağlayacak vatandaşların sorgulamaları devam ediyor. Kamuda memur olmak isteyen vatandaşların katılım göstereceği 2020 Ortaöğretim KPSS, sınav giriş yerleri ile gündemde yer almaya başladı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu hususta bilgiler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
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LİSE KPSS NE ZAMAN?
ÖSYM'in 2020 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.