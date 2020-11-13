KPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak? İşte KPSS 2020 ortaöğretim tarihi

KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimi ile belli oldu. KPSS ortaöğretim oturumu bu yıl kasım ayı içerisinde yapılacak. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.