KPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak? İşte KPSS 2020 ortaöğretim tarihi
KPSS ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. KPSS başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. Başvuruları eylül ayında alınan sınavın giriş yerleri dün yapılan açıklamanın ardından erişime açıldı. Adaylar, sınava giriş belgelerinde belirtilen yerlerde girecekler. Peki, KPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimi içerisinde açıklanan tarih
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KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimi ile belli oldu. KPSS ortaöğretim oturumu bu yıl kasım ayı içerisinde yapılacak. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
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KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
Adaylar, ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgesi, salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar; sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.