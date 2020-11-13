MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak? İşte KPSS 2020 ortaöğretim tarihi
GeriGündem KPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak? İşte KPSS 2020 ortaöğretim tarihi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 10:22 | 

KPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak? İşte KPSS 2020 ortaöğretim tarihi

KPSS ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. KPSS başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. Başvuruları eylül ayında alınan sınavın giriş yerleri dün yapılan açıklamanın ardından erişime açıldı. Adaylar, sınava giriş belgelerinde belirtilen yerlerde girecekler. Peki, KPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimi içerisinde açıklanan tarih

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KPSS ortaöğretim sınavının ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimi ile belli oldu. KPSS ortaöğretim oturumu bu yıl kasım ayı içerisinde yapılacak. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK
Abone Olgoogle-news

KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Adaylar, ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgesi, salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar; sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.

3KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI
Abone Olgoogle-news

KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇ TARİHİ AÇIKLANDI

KPSS ortaöğretim oturumu sonuçları 24 Aralık'ta açıklanacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi