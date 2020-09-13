KPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak? İşte 2020 KPSS ortaöğretim başvuru tarihi

KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül’de başlayacak ve 30 Eylül saat 23:59’a kadar devam edecek. Sınava, ortaöğretim okullarından, mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyorlar.

Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.

