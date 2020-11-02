KPSS ortaöğretim ne zaman yapılacak? Gözler KPSS 2020 sınav giriş yerlerinde
KPSS ortaöğretim tarihi için heyecan giderek artıyor. Memur olmak isteyen adaylar KPSS ortaöğretim başvurularını 15 Eylül ve 30 Eylül tarihleri aralığında tamamladılar. Geç başvurular ise ekim ayında alındı. Şimdi gözler sınav tarihine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde KPSS tarihi duyuruldu. İşte KPSS sınav tarihi ve giriş belgesi ile ilgili bilgiler
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KPSS ortaöğretim oturumunun ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. Sınava girecek olan adaylar başvurularını kurum tarafından belirtilen tarihlerde gerçekleştirdiler. Sınav, 22 Kasım 2020 tarihinde ortaöğretim düzeyinde yapılacak. Peki KPSS giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
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KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
Adaylar, ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgesi, salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar; sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler adayların kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır.
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KPSS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
2020-KPSS Ortaöğretim ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi’nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.