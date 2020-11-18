KPSS ortaöğretim ne zaman, saat kaçta? KPSS’ye girecekler için sokağa çıkma yasağı açıklaması

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA AÇIKLAMA İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar kısıtlamalardan muaf olacak.