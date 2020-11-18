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Hürriyet
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Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 11:32 | 

KPSS ortaöğretim ne zaman, saat kaçta? KPSS’ye girecekler için sokağa çıkma yasağı açıklaması

KPSS ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. Sokağa çıkma yasağı açıklamalarının ardından adaylar heyecanla KPSS ortaöğretimin ne zaman saat, saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladılar. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde merak edilen sorular yanıt buldu. Peki KPSS’ye girecekler için sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte merak edilenler

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KPSS ortaöğretim 2020 yılında 22 Kasım’da saat 10:15’te yapılacak. Başvurularını yapan adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. 17 Kasım’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta sonları saat 10.00- ­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını duyurmasının ardından araştırmalar hızlandı. Yayımlanan genelgede sınava gireceklerin yasaktan muaf tutulacağı açıklandı. İşte yayımlanan genelgeye göre detaylar

2KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK
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KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

Adaylar, ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli kimlik belgesi, salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek sınav salonuna alınacaklar; sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır.

3SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA AÇIKLAMA
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HAKKINDA AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar kısıtlamalardan muaf olacak.

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