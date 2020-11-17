KPSS Ortaöğretim ne zaman? İşte 2020 Lise KPSS tarihi

ÖSYM tarafından organize edilen ve kamuda memur olmak isteyen lise mezunlarının katılım sağladığı KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. Lise KPSS olarak da bilinen ve iki yılda bir düzenlenen sınavın 2020 etabı için başvurularını tamamlayan adaylar, sınav tarihini merak ediyor. İşte, KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında bilgi...