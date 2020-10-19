KPSS ortaöğretim ne zaman? İşte 2020 KPSS konu dağılımı ve çıkmış sorular
KPSS ortaöğretim sınav tarihi, söz konusu sınavın yaklaşmasıyla adayların gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından 15-30 Eylül tarihleri arasında başvuruları tamamlanan 2020 KPSS ortaöğretim sınavı takvime göre kasım ayında organize edilecek. Sınav öncesi KPSS lise konu dağılımı ve çıkmış sorular, sınava hazırlanan adaylar için büyük önem arz edecek. Gözler şimdi KPSS ortaöğretim sınav tarihinde. Peki, KPSS ortaöğretim ne zaman? İşte, KPSS çıkmış sorular ve konu dağılımıyla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
2020 KPSS ortaöğretim sınavıyla ilgili açıklamalar son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. "https://ais.osym.gov.tr" adresinden eylül ayında başvuruları alınan KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde organize edilecek. Geçmiş yıllara ait KPSS ortaöğretim soruları ise ÖSYM'nin internet sitesindeki veri tabanında yer alıyor. Sınava hazırlanan adayların gündeminde yer alan KPSS konu dağılımı ise 2020 KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzunda paylaşıldı. İşte, detaylar.
2
Abone Ol
KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
ÖSYM'in 2020 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
DHBT, 27 Aralık 2020 tarihinde tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.
3
Abone Ol
KPSS ORTAÖĞRETİM ÇIKMIŞ SORULAR
KPSS soruları ve cevapları ÖSYM tarafından paylaşılıyor. 2018 yılına ait KPSS ortaöğretim çıkmış sorulara aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar Cevap Kâğıdı’na işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, Cevap Kâğıdı’nda ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap Kâğıdı yerine Soru Kitapçığı’na yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.
5
Abone Ol
Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:
a) İslam İnanç Esasları
b) İslam İbadet Esasları
c) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)
d) Siyer
e) İslam Ahlakı
İkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir: