KPSS ortaöğretim ne zaman? 2020 KPSS sınav belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranı için gözler ÖSYM'de!

KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK? 2020-KPSS Ortaöğretim ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.