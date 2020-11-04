KPSS ortaöğretim ne zaman? 2020 KPSS sınav belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranı için gözler ÖSYM'de!
KPSS ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS ortaöğretim sınav tarihi adayların gündeminde ye almaya devam ediyor. 15-30 Eylül tarihlerinde başvuruları alınan ve ÖSYM tarafından organize edilecek olan söz konusu sınavda adaylar giriş belgelerini AİS ekranı üzerinden T.C kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile alacaklar. Adaylar KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi olmadan sınav salonlarına alınmayacak. İşte, 2020 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi ve sınav tarihiyle ilgili ayrıntılar.
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1
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2020 KPSS ortaöğretim sınav giriş belgesi için gözler artık ÖSYM'den yapılacak son dakika açıklamalarda. Kamuda memur olmayı bekleyen binlerce adayın başvurularını yaptığı KPSS ortaöğretim sınavı ÖSYM takvimine göre 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak. Sınav öncesi KPSS ortaöğretim sınav yerleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav giriş belgelerini sınavdan 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. İşte, detaylar.
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KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.
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KPSS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
2020-KPSS Ortaöğretim ve DHBT’ye başvuran adaylar için ayrı ayrı Sınava Giriş Belgesi düzenlenecektir. Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, ilgili sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
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Adaylar girdikleri sınava ait Sınava Giriş Belgesi’ni yanında bulundurmak zorundadırlar. Bu belge olmadan sınava girmek mümkün değildir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesi’nde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.
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Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi’ni kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar internetten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi’nin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav yerleriyle ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.