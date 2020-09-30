KPSS ortaöğretim ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi ve konu dağılımı

SINAV KONU DAĞILIMI Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.



Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar Cevap Kâğıdı’na işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, Cevap Kâğıdı’nda ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap Kâğıdı yerine Soru Kitapçığı’na yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.



Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.