KPSS ortaöğretim ne zaman? 2020 KPSS ortaöğretim geç başvuru tarihi ve konu dağılımı
KPSS ortaöğretim sınavı tarihi, söz konusu sınavın başvurularının tamamlanmasıyla gündeme geldi. Kamuda memur olmayı bekleyen adayların katılım sağlayacağı 2020 KPSS ortaöğretim sınavının başvuru işlemleri 15-30 Eylül tarihleri arasında ÖSYM 'nin AİS aday işlemleri ekranından alındı. KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre geç başvuru işlemleri ekim ayında alınacak. Gözler şimdi sınav konuları ve tarihinde. Peki, KPSS ortaöğretim ne zaman? İşte, KPSS konu dağılımı ve sınav detayları.
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1
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2020 KPSS ortaöğretim sınavının başvuruları 30 Eylül Çarşamba günü tamamlandı. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve "https://ais.osym.gov.tr" adresinden alındı. 8-9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak olan geç başvuru sonrası sınav için tüm hazırlıklar tamamlanmış olacak. 2020 KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek. Sınav 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. DHBT, 27 Aralık 2020 tarihinde tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacak.
2
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KPSS OSTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
ÖSYM'nin sınav kılavuzuna göre, KPSS ortaöğretim geç başvuru işlemleri 8-9 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.
Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti%50 artırımlı olarak 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde ödenir.
3
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KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN?
ÖSYM'in 2020 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.
DHBT, 27 Aralık 2020 tarihinde tek oturumda yapılacak ve cevaplama süresi 60 dakika olacaktır.
4
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SINAV KONU DAĞILIMI
Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak, cevaplar Cevap Kâğıdı’na işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Sınavda uygulanacak testler aşağıda gösterilmiştir. Bu testlerin içeriğine ilişkin bilgiler de Tablo-1'de verilmiştir. Sınavda adaylar cevaplarını, Cevap Kâğıdı’nda ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap Kâğıdı yerine Soru Kitapçığı’na yapılan işaretler kesinlikle değerlendirilmeyecektir.
Sınavda adaylara, çoktan seçmeli 40 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır. Testte yer alan ilk 20 soru (DHBT-1) temel din bilgisi sorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyleri için ortak olacaktır.
5
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Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:a) İslam İnanç Esaslarıb) İslam İbadet Esaslarıc) Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi)d) Siyere) İslam Ahlakıİkinci 20 soru (DHBT-2) adayların öğrenim düzeyine göre farklılık gösterecektir. Bu sorular, lisans düzeyindesınava katılacaklar için İlahiyat Fakültesi müfredatını, ön lisans düzeyinde sınava katılacaklar için İlahiyat ön lisans programı müfredatını, ortaöğretim düzeyinde sınava katılacaklar için İmam Hatip Okulları müfredatını içeren sorulardan oluşacaktır. Konu başlıkları aşağıda verilmiştir:a) Tefsirb) Fıkıhc) Hadisd) Akaid ve Kelame) İslam Tarihif) Dinler ve Mezhepler Tarihig) Dini Hitabet