KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru yapma ekranı
KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül’de yapılmaya başlandı. Memur olmak isteyen adaylar KPSS ortaöğretim başvurularını 30 Eylül tarihine kadar yapabilecekler. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Peki KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? İşte ÖSYM giriş ile KPSS başvuru ekranı
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KPSS ortaöğretim başvuru tarihinin ne zaman sona ereceği, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde duyuruldu. KPSS ortaöğretim başvuruları bu yıl 15 Eylül’de başladı ve 30 Eylül’e kadar devam edecek. 22 Kasım’da düzenlenecek olan sınava girmek isteyen adayların işlemlerini bu tarihler aralığında tamamlamaları ve sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. İşte 2020 KPSS başvuruları ile ilgili bilgiler
Başvurular 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Ücret ödeme için son gün, 1 Ekim 2020 olarak açıklandı. Geç başvurular ise 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde alınacak.
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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı.
Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.