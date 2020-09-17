KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuru yapma ekranı

KPSS ortaöğretim başvuru tarihinin ne zaman sona ereceği, ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde duyuruldu. KPSS ortaöğretim başvuruları bu yıl 15 Eylül’de başladı ve 30 Eylül’e kadar devam edecek. 22 Kasım’da düzenlenecek olan sınava girmek isteyen adayların işlemlerini bu tarihler aralığında tamamlamaları ve sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. İşte 2020 KPSS başvuruları ile ilgili bilgiler





Başvurular 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Ücret ödeme için son gün, 1 Ekim 2020 olarak açıklandı. Geç başvurular ise 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde alınacak.