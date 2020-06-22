MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman?
GeriGündem KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 22 Haziran 2020 - 10:55,

KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenecek KPSS ortaöğretim sınavı için başvuru tarihinin açıklanmasının ardından, gözler bu kez KPSS ortaöğretim sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

2020 KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarih, ara vermeden sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Öte yandan lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının başvuru tarihi de sorgulanıyor. İşte, KPSS güncel sınav ve başvuru takvimi...

2
Abone Olgoogle-news

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde KPSS başvuru tarihleri de açıklandı. Memur olmak isteyen adayların kurum tarafından belirtilen tarihler aralığında, yayınlanacak olan başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre işlemlerini yapmaları gerekiyor.

3BAŞVURU TAKVİMİ
Abone Olgoogle-news

BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

4SINAV NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi