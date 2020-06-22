Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenecek KPSS ortaöğretim sınavı için başvuru tarihinin açıklanmasının ardından, gözler bu kez KPSS ortaöğretim sınavının yapılacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman? Lise KPSS sınavı ne zaman?
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2020 KPSS Ortaöğretim sınavının yapılacağı tarih, ara vermeden sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Öte yandan lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan 2020 KPSS Ortaöğretim sınavının başvuru tarihi de sorgulanıyor. İşte, KPSS güncel sınav ve başvuru takvimi...
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ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takviminde KPSS başvuru tarihleri de açıklandı. Memur olmak isteyen adayların kurum tarafından belirtilen tarihler aralığında, yayınlanacak olan başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre işlemlerini yapmaları gerekiyor.
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BAŞVURU TAKVİMİ
Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
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SINAV NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.