KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM KPSS ortaöğretim (Lise) 2020 başvuru kılavuzu yayımlandı!

B GRUBU KADRO NEDİR? B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında CumhurbaşkanlığıKararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayelikuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri vebelediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum vekuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerineatama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.