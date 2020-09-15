KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM KPSS ortaöğretim (Lise) 2020 başvuru kılavuzu yayımlandı!

KPSS ortaöğretim başvurusu için beklenen tarihe girildi. Memur olma şansından ÖSYM'nin düzenlediği KPSS ortaöğretim sınavı ile faydalanmak isteyen pek çok aday, internet üzerinden KPSS ortaöğretim başvurusu işlemini tamamlayabilecek. B grubu kadrolara yapılacak olan atamalarda önem arz eden KPSS ortaöğretim sınavı başvurusu, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak olan başvurunun ardından bankaya yatırılacak olan 80 TL başvuru ücreti ile birlikte tamamlanmış olacak. Peki, KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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1
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KPSS ortaöğretim başvuru kılavuzu yayımlandı. KPSS ortaöğretim başvurusu, ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlanabiliyor. Online ekrandan yapılacak olan KPSS ortaöğretim başvurusu sonrasında sınav ücretini yatıracak olan adaylar, işlemlerini tamamlamış olarak kabul edilecek. KPSS ortaöğretim başvurusu 15-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu tarihlerde başvuruyu kaçıranlar için 08-09 Ekim tarihlerinde geç başvuru imkanı erişime açılacak. İşte, 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek sınav için açılan KPSS ortaöğretim başvuru ekranı ve detaylı bilgiler
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ÖSYM KPSS kılavuz detaylarını yayımladı. İşte, o duyuru;
2020-KPSS Ortaöğretim Sınavı, 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacaktır.
Sınava başvurular, 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktır. Ortaöğretim düzeyinde DHBT’ye katılmak isteyen adayların KPSS Ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekmektedir.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir. KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
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KPSS ortaöğretim başvurusu için ÖSYM'nin AİS ekranına giriş yapabiliyor olmak önem arz edecek. Eğer başvuruda bulunmak isteyen kişi, AİS şifresi yerine E-Devlet girişi ile de aynı işlemleri gerçekleştirebilecek.
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KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde yurt genelinde gerçekleştirilecek. Bu sınavın sonuçları 24 Aralık 2020 tarihinde erişime açılacak.
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Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra BGrubu Kadrolar için ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum vekuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yeralacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihler arasında nasıl yapılacağıÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır
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B GRUBU KADRO NEDİR?
B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında CumhurbaşkanlığıKararnamesi’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayelikuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri vebelediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum vekuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerineatama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.