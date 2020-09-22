KPSS ortaöğretim başvurusu nasıl yapılır? İşte KPSS 2020 başvuru tarihi
KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde duyuruldu. Adaylar işlemlerini 15 Eylül’den itibaren yapabiliyorlar. KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 2020 yılında 80 TL olarak açıklandı. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. İşte 2020 KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri ve detaylar
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KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül’de başladı. Adaylar işlemlerini 30 Eylül’e kadar yapabilecekler. Ücret ödeme için ise son gün 1 Ekim olacak. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklar. Sınav 22 Kasım’da düzenlenecek. İşte KPSS ortaöğretim başvuru ekranı
Başvurular 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında yapılacak. Ücret ödeme için son gün, 1 Ekim 2020 olarak açıklandı. Geç başvurular ise 8-9 Ekim 2020 tarihlerinde alınacak.
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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli fotoğrafı ve geçerli eğitim bilgisi bulunan adaylar, başvuru işlemlerini bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan veya istedikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
KPSS ortaöğretim başvuru ücreti 80 TL olarak açıklandı.
Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.
Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı/oturum bilgilerini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.