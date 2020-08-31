KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman? İşte Lise KPSS sınav ve başvuru takvimi!
Binlerce adayı ilgilendiren KPSS ortaöğretim başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Lise mezunu vatandaşlara yönelik iki yılda bir düzenlenen sınav için başvuruların ne zaman başlayacağı ve sınav tarihi gibi ayrıntılar merak ediliyor. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?
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1
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KPSS lisans sınavları için geri sayımın başladığı şu günlerde, KPSS Ortaöğretim oturumu için hazırlık yapan adayların en çok arattığı konuların başında sınavın hangi tarihte yapılacağı ve başvuru takvimi geliyor. İşte, Lise KPSS sınav ve başvuru takvimi...
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BAŞVURU TAKVİMİ
Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
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SINAV NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.