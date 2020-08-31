KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman? İşte Lise KPSS sınav ve başvuru takvimi!

KPSS lisans sınavları için geri sayımın başladığı şu günlerde, KPSS Ortaöğretim oturumu için hazırlık yapan adayların en çok arattığı konuların başında sınavın hangi tarihte yapılacağı ve başvuru takvimi geliyor. İşte, Lise KPSS sınav ve başvuru takvimi...