KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2020 Lise KPSS takvimi
Her mezuniyet türü için farklı zamanlarda yapılan KPSS sınavları için geri sayım başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olma hayali kuran lise mezunları, 2020 yılında yapılacak KPSS Ortaöğretim sınavının tarihini sorguluyor. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?
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Yüz binlerce memur adayının merakla beklediği 2020 Ortaöğretim KPSS'nin başvuruları henüz başlamadı ancak başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından açıklandı. İşte, 2020 KPSS lise sınav ve başvuru takvimi...
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BAŞVURU TAKVİMİ
Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
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SINAV NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.