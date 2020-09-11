KPSS ortaöğretim başvuru tarihi ne zaman? Gözler KPSS 2020 ortaöğretim başvuru ücretinde
KPSS ortaöğretim başvuruları için heyecan giderek artıyor. Memur olmak isteyenler heyecanla başvuru tarihlerini beklemeye başladılar. KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde duyuruldu. Sınav bu yıl ekim ayında gerçekleştirilecek. İşte 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ve sınav tarihi
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS ortaöğretim başvuru tarihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri duyuruldu. Adaylar işlemlerini 15 Eylül’den itibaren yapabilecekler. Yapılan son sınavda KPSS başvuru ücreti 60 TL olmuştu.
2
Abone Ol
KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim başvuruları 15 Eylül’de başlayacak ve 30 Eylül saat 23:59’a kadar devam edecek. Sınava, ortaöğretim okullarından, mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ortaöğretim düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabiliyorlar. Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır.
3
Abone Ol
KPSS ORTAÖĞRETİM NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav 22 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 24 Aralık’ta erişime açılacak.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? Henüz yeni sınav ücreti açıklanmadı. Yayımlanacak olan başvuru kılavuzu içerisinde 2020 KPSS ortaöğretim başvuru ücreti duyurulacak. 7 Ekim 2018’de uygulanan sınavın başvuru ücreti 60 TL olmuştu.