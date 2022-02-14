KPSS Ortaöğretim 2022 ne zaman? İşte Lise KPSS oturumunda son bilgiler

KPSS oturumlarında ortaöğretim sınavı merak ediliyor. Sınava katılım sağlayıp gerekli puanı alarak memuriyet için tercih yapmak isteyen adaylar, ÖSYM takviminde yer alan tarih bilgisini sorguluyor. İşte, Lise KPSS oturumunda son bilgiler...
KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu 2022'de yapılacak.
2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.
KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.
Sınav ise 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.