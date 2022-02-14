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KPSS Ortaöğretim 2022 ne zaman? İşte Lise KPSS oturumunda son bilgiler

#ÖSYM#KPSS#Seoanasayfa

KPSS'nin Ortaöğretim oturumu için artık geri sayım başlıyor. Liselerden mezun olan ve memur olma hayali kuran binlerce vatandaş, sınava dair çalışmalarına başlamış ve beklemeye koyulmuştu. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

1/3KPSS Ortaöğretim 2022 ne zaman İşte Lise KPSS oturumunda son bilgiler

KPSS oturumlarında ortaöğretim sınavı merak ediliyor. Sınava katılım sağlayıp gerekli puanı alarak memuriyet için tercih yapmak isteyen adaylar, ÖSYM takviminde yer alan tarih bilgisini sorguluyor. İşte, Lise KPSS oturumunda son bilgiler...

2/3KPSS Ortaöğretim 2022 ne zaman İşte Lise KPSS oturumunda son bilgiler

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu 2022'de yapılacak.

2022 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin ‘2022 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi’ açıklandı. Adaylar takvime ÖSYM’nin internet adresinden erişilebilir.

3/3KPSS ORTAÖĞRETİM 2022 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

KPSS ORTAÖĞRETİM 2022 BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

Sınav ise 6 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

 

 

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#ÖSYM#KPSS#Seoanasayfa