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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 14:41,

KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS önlisans ve ortaöğretim sınavı için başvuru süreci devam ediyor. Kamu dairelerinde görev alabilmek için öncelikle KPSS puanına ihtiyaç duyacak vatandaşlar, KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ile ilk adımı atmış olacak. Peki, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvurusu ne zaman ve nasıl yapılabilecek? İşte, ortaöğretim ve ön lisans KPSS başvurusu hakkında vatandaşların merakla araştırdığı detaylı bilgiler

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KPSS Ön Lisans ve ortaöğretim sınav başvuruları, lisans sınavından daha sonraki tarihlerde gerçekleştirilecekleri için henüz başlamadı. İşte, KPSS Ön Lisans ve ortaöğretim sınavlarının yapılacağı tarih bilgisi

KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

Ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.

Sonuçlar 26 Kasım’da açıklanacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

2KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvuru ise 10 Eylül’de alınacak.

3KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU
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KPSS ORTAÖĞRETİM BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

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