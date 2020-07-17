KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman?

KPSS Ön Lisans ve ortaöğretim sınav başvuruları, lisans sınavından daha sonraki tarihlerde gerçekleştirilecekleri için henüz başlamadı. İşte, KPSS Ön Lisans ve ortaöğretim sınavlarının yapılacağı tarih bilgisi



KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?



Ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.



Sonuçlar 26 Kasım’da açıklanacak.



KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?



Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.