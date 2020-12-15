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Hürriyet
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Haber Giriş: 15 Aralık 2020 - 13:59 | 

KPSS Önlisans tercihleri ne zaman? İşte ayrıntılar

KPSS 2020 Önlisans tercihleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. Aldıkları puanları değerlendirerek memur olma hayali kuran on binlerce vatandaş, KPSS tercih işlemlerinin başlayacağı tarih konusunda araştırmalarına hız verdi. Peki, KPSS Önlisans tercihleri ne zaman?

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'KPSS Ön Lisans tercihleri ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı açıklanan sonuçların ardından birçok kişinin araştırdığı ve sorguladığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Memur olma hayali kuran vatandaşlar tercih işlemlerinin başlayacağı tarih hakkında internet üzerinden araştırmalarını yapmaya devam ediyorlar. İşte, konuya dair son bilgiler...

2KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK
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KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS tercihlerinin yapılacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS ön lisans kılavuzu içerisinde yer alan bilgiler şu şekilde:

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Lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlanacaktır. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini İnternet aracılığıyla yapacaklardır. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

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