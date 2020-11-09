KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları için ÖSYM tarih verdi
KPSS ön lisans sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemde yer alıyor. Memur olmak isteyen adaylar her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınav oturumlarına giriyorlar. KPSS ön lisans oturumu başvuruları bu yıl 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında alındı. Adaylar sınava 25 Ekim’de girdiler. ÖSYM yayımladığı kılavuz içerisinde KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. İşte KPSS sonuç tarihi
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KPSS sonuçları için heyecan giderek artıyor. KPSS ön lisans oturumu 2020 yılında 25 Ekim’de merkezi olarak düzenlendi. KPSS ön lisans sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek. ÖSYM sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanacağını duyurdu ve tarihi yayımladı.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
2020-KPSS’ye ön lisans düzeyinden giren adayların takip eden KPSS B Grubu Lisans sınavına girmeleri hâlinde, KPSS B Grubu Lisans sınavı sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS ön lisans düzeyindeki sınav sonuçlarının geçerliliği sona erer; takip eden KPSS A Grubu sınavına girmeleri “KPSS Ön Lisans” sınav sonuçlarını etkilemez.
2018-KPSS’ye Ortaöğretim düzeyinden giren adayların 2020-KPSS Ön Lisans sınavına girmeleri hâlinde, bu sınav sonucunun açıklanma tarihi itibarıyla KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının geçerliliği sona erecektir.