KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS sonuçları için ÖSYM tarih verdi

KPSS sonuçları için heyecan giderek artıyor. KPSS ön lisans oturumu 2020 yılında 25 Ekim’de merkezi olarak düzenlendi. KPSS ön lisans sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek. ÖSYM sonuçların kasım ayı içerisinde açıklanacağını duyurdu ve tarihi yayımladı.