KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? KPSS 2020 sonuçları sorgulama
KPSS sonuçları ile ilgili araştırmalar hızlandı. KPSS ön lisans oturumu 2020 yılında 25 Ekim'de merkezi olarak düzenlendi. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. ÖSYM tarafından sınavın soruları ve cevapları yayımlandı ve tahmini puanlar hesaplandı. Peki KPSS ön lisans sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte ÖSYM sınav takvimine göre sonuçların açıklanacağı tarih
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KPSS ön lisans sonuçları araştırılan konular arasında bulunuyor. Ön lisans KPSS başvurularını yapan adaylar sınava ekim ayında girdiler. 25 Ekim Pazar günü düzenlenen KPSS ön lisans oturumu sonuçları için heyecan giderek artıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bildirildi. Adaylar sınav sonuçlarını açıklanır açıklanmaz T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından sorgulayabilecekler.
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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.