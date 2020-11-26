KPSS Önlisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.. 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları T.C kimlik no ile sonuc.osym.gov.tr'de..
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, 25 Ekim'de uygulanan 2020-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Önlisans sınavına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. ÖSYM Başkanlığınca düzenlenen 2020-KPSS Önlisans sonuçları 'https://sonuc.osym.gov.tr' internet adresinden açıklandı. İşte, KPSS Önlisans sonuç sorgulama ekranı...
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KPSS ön lisans sonuçları açıklandı.. ÖSYM Başkanı Halis Aygün: "25 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dediÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ön lisans düzeyinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. KPSS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN
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Üniversitelerin iki yıllık programlarından mezun vatandaşların katılım sağladığı KPSS Önlisans oturumu için merakla beklenen sonuçlar açıklandı.
Geçtiğimiz ekim ayında düzenlenen sınava yüz binlerce memur adayı katılım sağlamıştı.
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Sonuçların açıklanması ile birlikte, adaylar aldıkları puanlar kapsamında açılacak boş kadrolar için tercih yapabilecek.