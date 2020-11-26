KPSS Önlisans sonuçları açıklandı! KPSS Önlisans branş sıralaması ve taban puanları belli oldu mu?
KPSS Önlisans sonuçları, ÖSYM tarafından daha önce de belirtilen tarih olan 26 Kasım Perşembe günü açıklandı. Binlerce adayın memur olabilmek için ter döktüğü sınavın ardından KPSS branş sıralaması ve taban puanları merak edilmeye başlandı. Polislik, astsubaylık sınavı ,sağlık personeli alımı için önem arz eden KPSS Önlisans sınav sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, KPSS Önlisans sonuçları, branş sıralaması ve taban puanları nereden sorgulanır? İşte, KPSS sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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KPSS Önlisans sınav sonuçları için beklenen açıklama, 26 Kasım Perşembe günü saat 10.00'da ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Önlisans düzeyinde sınava giren ve sınav sonuçları ile birlikte memuriyet için adım atacak olan pek çok vatandaş, sonuç sorgulama sayfasına giriş yaptı. İşte, ÖSYM KPSS sonuçları sorgulama ekranı ve branş bazında sıralama, taban puanlar gibi detaylı bilgiler
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KPSS SONUÇLARI: ÖNLİSANS SONUÇ EKRANI
KPSS sonuçları için duyuru, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'den geldi. Aygün: "25 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ön lisans düzeyinde gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "25 Ekim'de gerçekleştirdiğimiz KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.
Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
Branş bazında sıralama detayları, ÖSYM tarafından ilerleyen süreçte adaylarla paylaşılacak. Bu aşamadan sonra gözler, KPSS tercihleri için yayımlanacak kılavuza çevrilecek.
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Ekim'de ön lisans düzeyinde uygulanan KPSS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılacak.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.
Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek.
Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da gösterilecek.