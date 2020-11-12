KPSS önlisans sonuç tarihi yaklaşıyor- KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) önlisans sonuçları için geri sayım devam ediyor. Önlisans, ortaöğretim ve lisans bazında yapılan 2020 KPSS’nin sonuç tarihleri ÖSYM takvimiyle paylaşıldı. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans sınavı belirtilen tarihten daha önce açıklanır mı? İşte 2020 KPSS önlisans sonuç tarihi…
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25 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 2020 KPSS önlisans sınavının sonuç tarihi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM duyurular sayfasında da yer alan bilgiye göre KPSS önlisans sonuçları kasım ayı içerisinde erişime açılacak. Takvimde KPSS önlisans sonuç tarihi olarak 25 Kasım verildi. Peki, KPSS önlisans sınav sonuçları daha erken açıklanır mı?
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KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen bazı sınavların sonuçlarının belirtilen tarihten önce açıklanması, KPSS önlisans sonuç tarihi için de beklenti oluşturdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, erken açıklanan sınavlarda adayları bilgilendirmişti.
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KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARININ AÇIKLANMASI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez. ÖSYM, adaylara yönelik Sınav Sonuç Belgesinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgesinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.