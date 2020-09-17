KPSS Önlisans sınavı ne zaman? Sınav için geri sayım başladı!

ÖSYM tarafından iki yılda bir düzenlenen ve önlisans mezunlarının kamuda istihdamı için organize edilen Önlisans KPSS oturumu için nefesler tutuldu. Günler öncesinden başvurularını tamamlayarak beklemeye geçen memur adayları, ekim ayına kısa bir süre kala araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...