KPSS Önlisans sınavı ne zaman? Sınav için geri sayım başladı!
Kamu Personel Seçme Sınavına ön lisans düzeyinde girecek adaylar, geç başvuru işleminin de tamamlanması ile birlikte, sınav tarihini beklemeye başladı. Haftalardır sınava yönelik hazırlıklarını sürdüren adaylar, ÖSYM'nin 2020 sınav takvimini sorguluyor. Peki, KPSS Önlisans sınavı ne zaman?
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1
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ÖSYM tarafından iki yılda bir düzenlenen ve önlisans mezunlarının kamuda istihdamı için organize edilen Önlisans KPSS oturumu için nefesler tutuldu. Günler öncesinden başvurularını tamamlayarak beklemeye geçen memur adayları, ekim ayına kısa bir süre kala araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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BAŞVURULAR TAMAMLANDI
KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında alındı. Geç başvurular ise 10-11 Eylül tarihlerinde yapıldı. Adaylar 80 TL olan sınav ücretini KPSS başvuru kılavuzunda belirtilen şekilde ödediler.
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SINAV NE ZAMAN?
KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen Önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak.