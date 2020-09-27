KPSS Önlisans sınavı ne zaman? İşte Önlisans KPSS oturum tarihi!
KPSS'nin önlisans oturumu için artık son viraja giriliyor. İki yıllık önlisans bölümlerden mezun olan ve memur olma hayali kuran binlerce vatandaş, geçtiğimiz günlerde başvurularını tamamlamış ve beklemeye koyulmuştu. Peki, KPSS Önlisans sınavı ne zaman?
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KPSS oturumlarında lisans etaplarının tamamlanmasının ardından şimdi de önlisans sınavı merak ediliyor. Sınava katılım sağlayıp gerekli puanı alarak memuriyet için tercih yapmak isteyen adaylar, ÖSYM takviminde yer alan tarih bilgisini sorguluyor. İşte, KPSS Önlisans sınavı hakkında merak edilenler...
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KPSS ÖNLİSANS TARİHİ
KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen Önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak.
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KPSS HAKKINDA
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.