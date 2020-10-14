KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2020 Önlisans KPSS için geri sayım!

2020 yılı içinde yapılması planlanan KPSS sınavları için süreç devam ediyor. KPSS lisans düzeyinin tamamlanması ve ortaöğretim düzeyi içinde kısa bir süre kalmasının ardından gözler KPSS'nin önlisans düzeyi için yapılacak sınavın tarihine çevrildi. İşte, 2020 KPSS Önlisans oturumu hakkında bilgiler...