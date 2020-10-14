KPSS Önlisans sınavı ne zaman? 2020 Önlisans KPSS için geri sayım!
2020 KPSS önlisans düzeyi için başvurularını tamamlayan vatandaşlar, bir yandan sınava yönelik çalışmalarına devam ederken bir yandan da sınav tarihi sorguluyor. Memur olmak için KPSS önlisans sınavında ter dökecek önlisans mezunu vatandaşlar, konu hakkında ÖSYM kaynaklarını araştırıyor. Peki, KPSS Önlisans sınavı ne zaman?
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2020 yılı içinde yapılması planlanan KPSS sınavları için süreç devam ediyor. KPSS lisans düzeyinin tamamlanması ve ortaöğretim düzeyi içinde kısa bir süre kalmasının ardından gözler KPSS'nin önlisans düzeyi için yapılacak sınavın tarihine çevrildi. İşte, 2020 KPSS Önlisans oturumu hakkında bilgiler...
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KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında alındı. Geç başvurular ise 10-11 Eylül tarihlerinde yapıldı. Adaylar 80 TL olan sınav ücretini KPSS başvuru kılavuzunda belirtilen şekilde ödediler.
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KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen Önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak. Sınav saat 10:15'te başlayacak.