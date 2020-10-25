KPSS önlisans sınavı nasıldı, zor muydu? İşte Önlisans KPSS yorumları

ÖNLİSANS KPSS YORUMLARI Kpss’de emin olarak yaptığım tek soru 2020 Oscar en iyi erkek oyuncu ödülü Joaquin Phoenix sorusu oldu.



Genel kültürün en kolay sorusu: Bayrak adlı şiirin şairii. Bunu ilkokul çocuğu da bilir.



Can Yücel'le başlayıp Arif Nihat Asya ile bitti. #kpssonlisans2020



Biraz daha uzun olsaydı paragraf soruları...



Attıklarım tutarsa baya iyi puan alıyorum.



Garip bir şekilde kolay değil miydi sınav?



Matematik yapanla yapmayan bir mi olacak sandınız



Sayısalcı değil sözelci olduğumu öğrendim



Yine hiç çalışmadığım bir sınavım çok güzel geçti. Teşekkürler



Bir matematik sorusu vardı edebiyat paragraflarından daha uzun. Tarihe hiçbir şey diyemiyorum zaten böyle kazık sorular olmaz.

