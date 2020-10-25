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Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 12:27 | 

KPSS önlisans sınavı nasıldı, zor muydu? İşte Önlisans KPSS yorumları

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 2020 yılı Önlisans sınavı bugün yapıldı. Saat 10.15’te başlayan sınav 12.30’a doğru sona erdi. Aylardır hazırlandıkları sınavı geride bırakan adaylar, KPSS önlisans sınavında rakiplerinin durumunu öğrenmek için yapılan yorumları merak ediyor. Sınavı erken bitiren adaylar, sosyal medyadan KPSS sorularını değerlendirerek genel yorumlarını yapmaya başladı. Peki, KPSS önlisans sınavı nasıldı, zor muydu? İşte Önlisans KPSS yorumları...

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1
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KPSS önlisans sınavının tamamlanması ardından sınavın zorluk derecesi konuşulmaya başlandı. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür soruları soruldu. 60 genel kültür, 60 genel yetenek olmak üzere 120 sorudan oluşan KPSS önlisans sınavın süresi 130 dakikaydı.

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Önlisans sınavına giren binlerce memur adayı, “kpssonlisans2020” etiketiyle sorular ve sınav hakkında düşüncelerini paylaşıyor. Peki, KPSS önlisans sınavının en çok konuşulan sorusu hangisi oldu? İşte KPSS sınavı yorumları

3ÖNLİSANS KPSS YORUMLARI
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ÖNLİSANS KPSS YORUMLARI

Kpss’de emin olarak yaptığım tek soru 2020 Oscar en iyi erkek oyuncu ödülü Joaquin Phoenix sorusu oldu.

Genel kültürün en kolay sorusu: Bayrak adlı şiirin şairii. Bunu ilkokul çocuğu da bilir.

Can Yücel'le başlayıp Arif Nihat Asya ile bitti. #kpssonlisans2020

Biraz daha uzun olsaydı paragraf soruları...

Attıklarım tutarsa baya iyi puan alıyorum.

Garip bir şekilde kolay değil miydi sınav?

Matematik yapanla yapmayan bir mi olacak sandınız

Sayısalcı değil sözelci olduğumu öğrendim

Yine hiç çalışmadığım bir sınavım çok güzel geçti. Teşekkürler

Bir matematik sorusu vardı edebiyat paragraflarından daha uzun. Tarihe hiçbir şey diyemiyorum zaten böyle kazık sorular olmaz.

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Kpss önlisans sınavında %100 emin oldugum tek soru 92.oscar erkek oyuncu ödülü . Başka da yok

Genel kültür ile alakalı sadece defterdarı biliyormuşum

2020 Oscar en iyi erkek oyuncu sorusu beni benden aldın.

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