KPSS Önlisans sınav sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Önlisans KPSS sonuçları için geri sayım!
Kamuda memur olmak isteyen iki yıllık üniversite bölümlerinden mezun vatandaşların katılım sağladığı KPSS Önlisans oturumu için sonuç açıklanma haberi bekleniyor. İki yıldan bir ÖSYM tarafından düzenlenen sınavın 2020 oturumu, geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve ardından sonuçlar beklemeye başlanmıştı. ÖSYM'nin verdiği tarih bilgisine göre KPSS Önlisans sınav sonuçları bugün içinde adayların erişimine açılacak. Günün ilk saatlerinden itibaren de sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçların ne zaman ve saat kaçta açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, KPSS Önlisans sonucu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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ÖSYM'nin KPSS Önlisans sonuçlarına dair açıklamasının bugün içinde yapılması bekleniyor. Günler süren değerlendirme işleminin ardından bugün sonuçların adayların erişimine açılması ve ardından da adayların aldıkları puanlar kapsamında tercihler için beklemesi gerekiyor. ÖSYM 2020 sınav takviminde yer alan bilgilere göre söz konusu sınavın sonuçlarının 26 Kasım'da yani bugün açıklanması bekleniyor. Beklenen tarihin gelmesi ile birlikte şimdi yüz binlerce memur adayı, sonuçların bugün saat kaçta açıklanacağını öğrenmek istiyor. İşte, 2020 KPSS Önlisans sonuçlarına ilişkin en son ayrıntılar ve ÖSYM'nin sonuç açıklama sayfası...
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
Sonuçların gün içinde açıklanması bekleniyor. Konuya dair ÖSYM'den bilgi geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
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Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.