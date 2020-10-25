KPSS 2020 puan hesaplama değerlendirme tablosu: KPSS ön lisans puan hesaplama nasıl yapılır?
KPSS puan hesaplama ile ilgili bilgililer araştırılıyor. 25 Ekim’de düzenlenen KPSS ön lisans oturumuna giren adaylar heyecanla kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. ÖSYM her merkezi sınav sonrası soruları ve cevapları yayımlıyor. Adaylar sorulara ve cevaplara bakarak puanlarını hesaplıyorlar. Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacak.
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KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. KPSS ön lisans sonuçları kasım ayında erişime açılacak. Adaylar sonuç açıklamasından önce doğrularını ve yanlışlarını anlamaya çalışarak puan hesaplamalarını yapıyorlar. Peki KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? İşte ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan bilgiler
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KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek’te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı (1 net) olması gerekmektedir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP’nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP’nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.
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Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların ASP’leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.