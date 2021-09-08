Gündem Haber Giriş: 08 Eylül 2021 - 15:58 | 08 Eylül 2021 - 15:59

KPSS Önlisans ne zaman yapılacak? İşte KPSS takviminde son durum

Üniversitelerin iki yıl eğitim veren ön lisans bölümlerinden mezun vatandaşlar ve lise diploması aldıktan sonra eğitim hayatını noktalayan vatandaşlar, ÖSYM'nin kendi düzeylerine yönelik düzenleyeceği KPSS sınavının tarihlerini sorguluyor. Peki, KPSS Önlisans ne zaman yapılacak?