KPSS Önlisans başvuruları ne zaman? İşte 2022 başvuru takvimi

ÖSYM tarafından organize edilen KPSS Ön lisans için geri sayım başladı. Geçtiğimiz haftalarda, YKS başvurularının bitmesinin ardından gözler Ön lisans KPSS takvimine çevrildi. 2 yıllık bölümlerden mezun olan adayların katılım sağlayacağı KPSS 2022 Ön lisans sınavı, pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. İşte, 2022 Ön lisans KPSS başvuru tarihleri...