KPSS önlisans başvuruları ne zaman açılacak? ÖSYM tarih verdi!
Üniversitelerin iki yıllık önlisans bölümlerinden mezun vatandaşları kamudaki boş kadrolara yerleştirme kapsamında ÖSYM tarafından organize edilecek 2020 KPSS Önlisans sınavı için geri sayım sürüyor. KPSS Önlisans sınavının yapılacağı tarihe odaklanan pek çok kişi, temmuz ayının sonlarına doğru sınav ve başvuru tarihi araştırmalarına hız verdi. Peki, KPSS Önlisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS önlisans başvuruları ne zaman açılacak?
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2020 Önlisans KPSS başvurularını beklemeye koyulan ve sınava yönelik hazırlık yapmaya başlayan çok sayıda iki yıllık bölüm mezunu vatandaş, KPSS Önlisans sınavının yapılacağı tam tarihi öğrenmek istiyor. İşte, 2020 Önlisans KPSS takvimi...
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KPSS'nin iki yıllık üniversite mezunları için düzenlenen önlisans düzeyi 25 Ekim'de yapılacak. Bu sınavın başvuruları; 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.
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KPSS HAKKINDA
a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.